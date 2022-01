Così Djokovic rischia di perdere 50 milioni di euro per le sue posizioni No vax (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tennista Novak Djokovic può arrivare a perdere fino a 50 milioni di dollari a causa di quanto sta accadendo in Australia. Il calcolo è della rivista People with Money. Attualmente il serbo è il tennista più pagato del mondo e nel 2021 ha fatturato 96 milioni. I soldi arrivano dai montepremi dei tornei e dagli sponsor. E proprio qui sta il punto che rischia di diventare dolente: come reagiranno le varie Lacoste, Asics, Head, Peugeot, Ublot, Ukg Raffeisen, Unicef alle sue posizioni No vax? Repubblica oggi riporta l’opinione di Stella Romagnoli, dg dell’Iaa (International Advertising Association): «Con le sue posizioni estreme, colorate anche dalle dichiarazioni di genitori e staff, il tennista serbo si autoposiziona in una “zona nera” per chiunque lo abbia o possa ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tennista Novakpuò arrivare afino a 50di dollari a causa di quanto sta accadendo in Australia. Il calcolo è della rivista People with Money. Attualmente il serbo è il tennista più pagato del mondo e nel 2021 ha fatturato 96. I soldi arrivano dai montepremi dei tornei e dagli sponsor. E proprio qui sta il punto chedi diventare dolente: come reagiranno le varie Lacoste, Asics, Head, Peugeot, Ublot, Ukg Raffeisen, Unicef alle sueNo vax? Repubblica oggi riporta l’opinione di Stella Romagnoli, dg dell’Iaa (International Advertising Association): «Con le sueestreme, colorate anche dalle dichiarazioni di genitori e staff, il tennista serbo si autoposiziona in una “zona nera” per chiunque lo abbia o possa ...

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - angelomangiante : Le regole valgono per tutti. Per il n.1, il n.100, il n.708 o il n.1000 Atp. Non possono esserci scorciatoie. Serv… - FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - robertoblandino : RT @AlekosPrete: Un sistema di respingimento in mare e detenzione dei profughi su isole remote del Pacifico. Così l'Australia ha violato si… - VotteroPaola : RT @sarabrgrx: bravo Djokovic metti in mezzo gli avvocati così oltre a una puntata di airport security abbiamo anche quella di un giorno in… -