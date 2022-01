Vitaliano Trevisan: morto lo scrittore e drammaturgo, protagonista di Primo amore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vitaliano Trevisan è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 61 anni; scrittore e drammaturgo, aveva recitato in Primo amore di Matteo Garrone. Vitaliano Trevisan è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 61 anni; scrittore e drammaturgo, aveva recitato come protagonista in Primo amore di Matteo Garrone nel 2004. Come riportato dal Corriere Veneto, il corpo privo di vita dello scrittore è stato trovato nell'abitazione di Crespadoro, e non si esclude un gesto disperato. Nato a Sandrigo, in provincia di Vicenza, il 12 dicembre 1960, Vitaliano Trevisan era uno scrittore, attore, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022)il 7 gennaio 2022 all'età di 61 anni;, aveva recitato indi Matteo Garrone.il 7 gennaio 2022 all'età di 61 anni;, aveva recitato comeindi Matteo Garrone nel 2004. Come riportato dal Corriere Veneto, il corpo privo di vita delloè stato trovato nell'abitazione di Crespadoro, e non si esclude un gesto disperato. Nato a Sandrigo, in provincia di Vicenza, il 12 dicembre 1960,era uno, attore, ...

