Spezia, in quattro negativi al Covid: il comunicato del club (Di venerdì 7 gennaio 2022) comunicato ufficiale dello Spezia: quattro giocatori sono tornati negativi dopo aver contratto il Covid. Buone notizie finalmente Tramite il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha comunicato la negativizzazione di quattro calciatori al Covid. comunicato – «Buone notizie per Thiago Motta che ha riaccolto in gruppo Kovalenko, Manaj, Hristov e Nzola, risultati negativi ai tamponi di controllo e nuovamente a disposizione del tecnico spezzino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022)ufficiale dellogiocatori sono tornatidopo aver contratto il. Buone notizie finalmente Tramite il proprio sito ufficiale, lohalazzazione dicalciatori al– «Buone notizie per Thiago Motta che ha riaccolto in gruppo Kovalenko, Manaj, Hristov e Nzola, risultatiai tamponi di controllo e nuovamente a disposizione del tecnico spezzino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

