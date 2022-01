Landini vuole l’obbligo vaccinale per tutti. E dice che Draghi non ha abbastanza fegato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vaccino obbligatorio per tutti: questo chiede Maurizio Landini, segretario del sindacato Cgil. Ma molti sarebbero i lavoratori che resterebbero disoccupati. Il Governo Draghi non si è ancora pronunciato sulla possibilità di rendere obbligatorio per tutti il vaccino anti Covid. Per il momento l’obbligo ha riguardato solo alcune categorie di lavoratori: operatori sanitari, Forze dell’Ordine e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vaccino obbligatorio per: questo chiede Maurizio, segretario del sindacato Cgil. Ma molti sarebbero i lavoratori che resterebbero disoccupati. Il Governonon si è ancora pronunciato sulla possibilità di rendere obbligatorio peril vaccino anti Covid. Per il momentoha riguardato solo alcune categorie di lavoratori: operatori sanitari, Forze dell’Ordine e L'articolo proviene da Leggilo.org.

