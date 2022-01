Giappone, all'asta il primo tonno del 2022: 145mila dollari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prima asta di tonno del 2022 si e' svolta al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. La catena di ristoranti Giapponese "Onodera Group" si e' aggiudicata un tonno di 211 chilogrammi al prezzo piu' alto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La primadidelsi e' svolta al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. La catena di ristorantise "Onodera Group" si e' aggiudicata undi 211 chilogrammi al prezzo piu' alto ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone all Giappone, all'asta il primo tonno del 2022: 145mila dollari La prima asta di tonno del 2022 si e' svolta al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. La catena di ristoranti giapponese "Onodera Group" si e' aggiudicata un tonno di 211 chilogrammi al prezzo piu' alto ...

