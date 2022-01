Cattivi odori in zona Torino Nord, Arpa indaga su ditta di trattamento rifiuti (Di martedì 4 gennaio 2022) Cattivi odori di acido, solvente e rifiuti sono stati segnalati dai cittadini dell’area Nord di Torino e nei comuni limitrofi. Per questo l’Arpa, Agenzia Regionale per la protezione ambientale), è impegnata a cercare le cause di questi odori fastidiosi. La verifica riguarda le principali attività che potrebbero essere causa del fenomeno segnalato al numero verde 800.518.800 dell’URP (ufficio per le relazioni con il pubblico) di Arpa. I cittadini riferiscono di avvertire odori di acido, solvente, rifiuti da parte di cittadini che risiedono nella zona Nord di Torino e comuni limitrofi.L’attività di Arpa Piemonte si espleta anche attraverso il ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 4 gennaio 2022)di acido, solvente esono stati segnalati dai cittadini dell’areadie nei comuni limitrofi. Per questo l’, Agenzia Regionale per la protezione ambientale), è impegnata a cercare le cause di questifastidiosi. La verifica riguarda le principali attività che potrebbero essere causa del fenomeno segnalato al numero verde 800.518.800 dell’URP (ufficio per le relazioni con il pubblico) di. I cittadini riferiscono di avvertiredi acido, solvente,da parte di cittadini che risiedono nelladie comuni limitrofi.L’attività diPiemonte si espleta anche attraverso il ...

Advertising

nuovasocieta : Cattivi odori in zona Torino Nord, Arpa indaga su ditta di trattamento rifiuti - oasidellacanapa : È arrivato il momento di usare un DEODORANTE 100% BIO che combatte i cattivi odori all'origine grazie ai sali miner… - PaolettiLuciana : RT @Cucina_Italiana: Voi sapete come cucinare i #broccoli senza lasciare odore in tutta la casa? Qui i nostri rimedi! ?? - stefzoc : @Mamoziocag8 @ilciccio67 L' importante è che il fuoriclasse non senta cattivi odori altrimenti le sue prestazioni d… - Cucina_Italiana : Voi sapete come cucinare i #broccoli senza lasciare odore in tutta la casa? Qui i nostri rimedi! ?? -