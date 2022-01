Italia-Francia in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia dovrà vedersela con la Francia in Atp Cup 2022, nel confronto valevole per la seconda giornata della fase a gironi. Matteo Berrettini e Jannik Sinner tenteranno di non far rimpiangere la finale persa dell’anno precedente, cercando se possibile di migliorare il risultato. L’altoatesino Sinner sfiderà Arthur Rinderknech nel contesto del match tra gli atleti numero 2 per ranking, con Matteo Berrettini e Ugo Humbert a confrontarsi nella sfida seguente tra numeri 1. Doppio a chiudere i conti, potenzialmente decisivo, con possibilità di vedere in scena la nota coppia Fognini/Bolelli. Il tutto andrà in scena martedì 4 gennaio, con inizio non prima delle ore 00.00 Italiane. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che detiene i ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) L’dovrà vedersela con lain Atp Cup, nel confronto valevole per la seconda giornata della fase a gironi. Matteo Berrettini e Jannik Sinner tenteranno di non far rimpiangere la finale persa dell’anno precedente, cercando se possibile di migliorare il risultato. L’altoatesino Sinner sfiderà Arthur Rinderknech nel contesto del match tra gli atleti numero 2 per ranking, con Matteo Berrettini e Ugo Humbert a confrontarsi nella sfida seguente tra numeri 1. Doppio a chiudere i conti, potenzialmente decisivo, con possibilità di vedere in scena la nota coppia Fognini/Bolelli. Il tutto andrà in scena martedì 4 gennaio, con inizio non prima delle ore 00.00ne. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che detiene i ...

