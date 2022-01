Assegno unico universale, online il simulatore: come calcolare l’importo spettante (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arriva l’Assegno unico universale. La misura, che sostituisce tutti i precedenti sussidi alla natalità, sarà pienamente attiva a marzo, quando arriveranno i primi pagamenti, ma è possibile fare domanda già dal 1° gennaio 2022. La domanda potrà essere presentata sia online, attraverso il sito inps.it, sia tramite patronati o contact center. L’Istituto ha reso disponibile uno strumento che permette di conoscere in anticipo l’importo dell’Assegno mensile, un simulatore online che calcolerà quanto teoricamente spetta ai richiedenti, inserendo alcuni semplici dati. Il simulatore è accessibile sia da PC che da smartphone o altri dispositivi mobili, non occorrerà inserire alcuna credenziale per utilizzarlo, ed è quindi accessibile ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arriva l’. La misura, che sostituisce tutti i precedenti sussidi alla natalità, sarà pienamente attiva a marzo, quando arriveranno i primi pagamenti, ma è possibile fare domanda già dal 1° gennaio 2022. La domanda potrà essere presentata sia, attraverso il sito inps.it, sia tramite patronati o contact center. L’Istituto ha reso disponibile uno strumento che permette di conoscere in anticipodell’mensile, unche calcolerà quanto teoricamente spetta ai richiedenti, inserendo alcuni semplici dati. Ilè accessibile sia da PC che da smartphone o altri dispositivi mobili, non occorrerà inserire alcuna credenziale per utilizzarlo, ed è quindi accessibile ...

