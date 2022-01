Rivoluzione nucleare, la Germania spegne tre delle ultime sei centrali: si passa a gas ed eolico (Di sabato 1 gennaio 2022) In Germania sono state spente tre delle sei centrali nucleari ancora in funzione. Avrà ora inizio il processo di smantellamento che richiederà decenni Mentre in Italia la Lega spinge, nonostante l’esito del referendum, per il ritorno del nucleare quale forma di energia primaria per sostenere il Paese, la Germania sta seguendo un percorso decisamente diverso. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Insono state spente treseinucleari ancora in funzione. Avrà ora inizio il processo di smantellamento che richiederà decenni Mentre in Italia la Lega spinge, nonostante l’esito del referendum, per il ritorno delquale forma di energia primaria per sostenere il Paese, lasta seguendo un percorso decisamente diverso. L'articolo NewNotizie.it.

