Funerale di Lady Diana: i documenti segreti svelano come hanno convinto la Regina a fare cantare Elton John (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è possibile pensare al commovente Funerale di Lady Diana senza ricordare la magistrale esibizione di Elton John. Eppure i documenti pubblicati dal National Archives suggeriscono che c’erano preoccupazioni in vista della sua performance di Candle in the Wind durante la celebrazione. La Regina Elisabetta, infatti, a quanto pare, non era molto convinta che fosse appropriata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è possibile pensare al commoventedisenza ricordare la magistrale esibizione di. Eppure ipubblicati dal National Archives suggeriscono che c’erano preoccupazioni in vista della sua performance di Candle in the Wind durante la celebrazione. LaElisabetta, infatti, a quanto pare, non era molto convinta che fosse appropriata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

