Calendario tennistavolo 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano gli Europei

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilsarà un anno particolare per il: dal 22 al 27 giugno a Varsavia, in Polonia, si disputeranno gliindividuali, mentre dal 28 settembre al 3 ottobre a Cluj-Napoca, in Romania, si terranno glia squadre.30-31 gennaio, Campionati Nazionali (da confermare) 17 marzo-3 aprile, WTT 1a bolla, Medio Oriente (sede da definire) 13 aprile-16 maggio, WTT 2a bolla, Cina (sede da definire) 27 maggio-20 giugno, WTT 3a bolla, Europa (sede da definire) 22-27 giugno,individuali, Varsavia (Polonia) 28 settembre-3 ottobre,a squadre, Cluj-Napoca (Romania) 6-19 dicembre, World Table Tennis Championships Finals, (USA) (sede da definire) Foto: LaPresse

... oltre ai 2 incontri in(Eureka Roma eNorbello), la formazione locale avrà la possibilità di disputare il recupero del confronto di andata con il Frassati Napoli slittato per ...... come prescrive il protocollo messo a punto da FITeT Federazione Italianaper le competizioni ricomprese nelstagionale degli eventi sportivi di preminente interesse nazionale.Il 2022 sarà un anno particolare per il tennistavolo: dal 22 al 27 giugno a Varsavia, in Polonia, si disputeranno gli Europei individuali, mentre dal 28 settembre al 3 ottobre a Cluj-Napoca, in Romani ...Tennistavolo, Montefiascone ospita la fase regionale della coppa Italia a squadre. Sport - In lizza il Tuscia tennistavolo, che nei gironi se la vedrà con il Castello di Roma e la Fondana della provin ...