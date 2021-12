Milano | madre e figlia trovate morte in casa

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uno spettacolo da film dell’orrore quello che si sono trovati sotto gli occhi i Carabinieri di Sesto San Giovanni, a. Una scena a cui non riuscivano a credere i Vigili del Fuoco e i Carabinieri entrati a forza in un appartamento in via Tonale, a Sesto San Giovanni, piccolo comune alle porte di. L'articolo proviene da Leggilo.org.