Traffico Roma del 28-12-2021 ore 07:30 (Di martedì 28 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est lavori sulla via Salaria in colonna nel Traffico tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe in direzione del centro possibili rallentamenti per un incidente su via del Foro Italico all’altezza dello stadio disagi in via di Cervara altezza Lucio con via melibeo per un TIR bloccato che impedisce il transito per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est lavori sulla via Salaria in colonna neltra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe in direzione del centro possibili rallentamenti per un incidente su via del Foro Italico all’altezza dello stadio disagi in via di Cervara altezza Lucio con via melibeo per un TIR bloccato che impedisce il transito per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… - viabilitasdp : 6:35 #A24 Incidente tra Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est - viabilitasdp : 6:38 #A24 Coda tra Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est per incidente - Ale21892843 : @kalibiro @ShuShuHC Mio cugino idem. Tanto che ha comprato casa a Monteverde per non stressarsi. È un incubo Roma per il traffico - ffortuzzi : RT @giuseppemaria: Roma è in ginocchio, traffico, immondizia e solo 3 centri per tamponi. 3 per 3.000.000 di persone. Penso che i miei conc… -