Il 2021 è stato un grande anno per i diritti civili in Italia: con un Parlamento così, chissà quanti altri passi avanti! (Di martedì 28 dicembre 2021) “Vorrei fossimo come in Italia”. Forse questa è la notizia dell’anno: il Cancelliere tedesco (uscente, ma vabbè) che dice che vorrebbe essere come l’Italia. Gli Italiani non se lo dimenticheranno tanto facilmente. Angela Merkel, in effetti, aveva proprio ragione: in Italia, quest’anno, son stati fatti passi da gigante, soprattutto quanto ai diritti civili. Prima c’è stata la legge sull’omotransfobia. Che storia strepitosa, ragazzi. Settimane di confronti televisivi, più o meno azzeccati; poi la gente in strada a giugno, così colorata; l’incidente di percorso in luglio – “rinviamo”; la pausa di riflessione estiva; e poi quell’applauso che scoppia in aula, al Senato, ve lo ricordate? Era da anni che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “Vorrei fossimo come in”. Forse questa è la notizia dell’: il Cancelliere tedesco (uscente, ma vabbè) che dice che vorrebbe essere come l’. Glini non se lo dimentichertanto facilmente. Angela Merkel, in effetti, aveva proprio ragione: in, quest’, son stati fattida gigante, soprattutto quanto ai. Prima c’è stata la legge sull’omotransfobia. Che storia strepitosa, ragazzi. Settimane di confronti televisivi, più o meno azzeccati; poi la gente in strada a giugno,colorata; l’incidente di percorso in luglio – “rinviamo”; la pausa di riflessione estiva; e poi quell’applauso che scoppia in aula, al Senato, ve lo ricordate? Era da anni che non ...

