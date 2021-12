Covid, in Gran Bretagna nuovo record di casi: quasi 130mila contagi in 24 ore (Di martedì 28 dicembre 2021) Israele si deve preparare ad una ondata di Covid senza precedenti e non esclude un nuovo lockdown . Ne è convinto il premier Naftali Bennett, che ha rilasciato una intervista congiunta alla radio dell'... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Israele si deve preparare ad una ondata disenza precedenti e non esclude unlockdown . Ne è convinto il premier Naftali Bennett, che ha rilasciato una intervista congiunta alla radio dell'...

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - SkyTG24 : Lo scorso anno l’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò a misure di contenimento drastiche. Ora invece… - IlCommPorro : RT @85AleFrau: Nuovo record di casi in Gran Bretagna - andreap46674638 : RT @Agenzia_Italia: Nuovo record di casi in Gran Bretagna. L'ultimo bollettino parla di 129.471 contagi nelle ultime 24 ore https://t.co… - Agenzia_Italia : Nuovo record di casi in Gran Bretagna. L'ultimo bollettino parla di 129.471 contagi nelle ultime 24 ore -