Paris Fc e Lione esclusi dalla Coppa di Francia

Il Nizza, sorteggiato per affrontare il vincitore fra Fcnel turno successivo, passa direttamente agli ottavi. La Disciplinare ha anche multato ilFc, squadra di II Divisione, di ...In quella stagione il portiere giocava nelSaint Germain, per poi ritornare alla Juventus da ... i bianconeri non sono riusciti a superare gli ottavi di finale, perdendo colnel 2020 e col ...Entrambe le società pagano gli incidenti con l'esclusione dalla competizione, mentre il Nizza accede di diritto agli ottavi di finale.Arriva la scure della giustizia sportiva sulla Coppa di Francia. La Federcalcio francese (FFF) colpisce duramente Paris FC e Olympique Lyonnais. Come riportato dal Le Parisien il comitato disciplinare ...