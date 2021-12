“Dobbiamo darvi una brutta notizia”. Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: le loro condizioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. La coppia lo ha annunciato nella mattinata di oggi 27 dicembre dal canale instagram del rapper. “Io e la Ferri siamo positivi, che gioia”. Scrive il cantante. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi”. I figli sono infatti il primo pensiero della coppia. Dice ancora Fedez: “Dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)al. La coppia lo ha annunciato nella mattinata di oggi 27 dicembre dal canale instagram del rapper. “Io e la Ferri siamo, che gioia”. Scrive il cantante. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo. I bambini non si sa come ma sono negativi”. I figli sono infatti il primo pensiero della coppia. Dice ancora: “indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa ...

