Covid oggi Fvg | 246 contagi e 5 morti | bollettino 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 246 i nuovida coronavirus26in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 222 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,5%. Mentre da 1.097 test rapidi antigenici realizzati, sono emersi 24 casi (2,19%). Dei 5 decessi: una donna di 93 anni di Trieste (deceduta in Rsa), una donna di 92 anni di Monfalcone (morta in ospedale), un uomo di 90 anni di Pordenone (deceduto in ospedale), un uomo di 90 anni di Arta Terme (morto in ospedale) e un uomo di 71 anni di Mereto di Tomba (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 280. Lo comunica il vicegovernatore ...