Traffico Roma del 25-12-2021 ore 11:30 (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e buon natale continua ad essere scorrevole la circolazione lungo il raccordo è la tangenziale ricordiamo che in autostrada fino alle 22 c’è lo stop ai mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lo può anche domani sempre dalle 9 alle 22 aumentano gli spostamenti lungo le strade della capitale attenzione a un incidente in via Luigi Alamanni all’incrocio con via di Tor Sapienza possibili rallenta incidente anche in via Tuscolana all’altezza di via Santa Maria del Buon Consiglio anche qui prudenza per accertamenti tecnici alle mura divieto di transito in piazzale Portuense e Piazza di Porta Portese in corrispondenza degli archi alle 12 in piazza San Pietro tradizionale cerimonia Urbi et Orbi possibili disagi al Traffico nell’area durante la flusso e deflusso dei fedeli per quanto riguarda il trasporto pubblico il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e buon natale continua ad essere scorrevole la circolazione lungo il raccordo è la tangenziale ricordiamo che in autostrada fino alle 22 c’è lo stop ai mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lo può anche domani sempre dalle 9 alle 22 aumentano gli spostamenti lungo le strade della capitale attenzione a un incidente in via Luigi Alamanni all’incrocio con via di Tor Sapienza possibili rallenta incidente anche in via Tuscolana all’altezza di via Santa Maria del Buon Consiglio anche qui prudenza per accertamenti tecnici alle mura divieto di transito in piazzale Portuense e Piazza di Porta Portese in corrispondenza degli archi alle 12 in piazza San Pietro tradizionale cerimonia Urbi et Orbi possibili disagi alnell’area durante la flusso e deflusso dei fedeli per quanto riguarda il trasporto pubblico il ...

