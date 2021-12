I 5 allenatori che non avrebbero meritato di mangiare il panettone (Di sabato 25 dicembre 2021) Spesso i tecnici non riescono ad arrivare a Natale, altre volte invece ce la fanno senza meritarselo. Leggi su 90min (Di sabato 25 dicembre 2021) Spesso i tecnici non riescono ad arrivare a Natale, altre volte invece ce la fanno senza meritarselo.

Advertising

bubblsesoo : @Raffipaffy Don’t know, quest’anno lei non ha partecipato a nessuna gara perché è sempre stata infortunata ed è tut… - zazoomblog : Conte Mou Pep e... ecco gli allenatori che hanno speso di più - #Conte #allenatori #hanno #speso - AntoninoLoRe : Da #Klopp a #Mourinho, passando per #Ancelotti e #Conte, fino ad arrivare a #Guardiola: chi è che ha speso di più?… - Roger7751253175 : @90ordnasselA ' e per finire cambiava dal 1994 al 2006 ben 25 allenatori ..' 25 allenatori ??? Dal 94 al 2006 Mora… - enrico1988stip1 : @pisto_gol Signor Pistocchi ma per qualcuno di bari vecchia dice che davanti a Conte ce ne sono almeno 6 allenatori… -