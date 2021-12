LIVE – Gran Canaria-Virtus Bologna 100-80, Eurocup 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 23 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Gran Canaria-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per l’ottava giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Trasferta insidiosa per gli uomini di coach Scariolo, che affronteranno gli spagnoli in una sfida al vertice della classifica, visto che gli iberici e le Vu Nere sono in testa a pari merito, insieme anche al Podgorica, con cinque vittorie. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Latestuale diSegafredo, sfida valida per l’ottava giornata del gruppo B didi. Trasferta insidiosa per gli uomini di coach Scariolo, che affronteranno gli spagnoli in una sfida al vertice della classifica, visto che gli iberici e le Vu Nere sono in testa a pari merito, insieme anche al Podgorica, con cinque vittorie. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA...

