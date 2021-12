Le fiamme che avvolgono la casa, poi la tragedia. La piccola Ginevra muore a 2 anni, salva la mamma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dramma nell’agrigentino, dove un’abitazione è stata avvolta dalle fiamme e una bimba di due anni è morta. L’incendio si è sviluppato in un’abitazione di via San Giuseppe, a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia e i poliziotti del Commissariato, che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Dalle prime ipotesi degli inquirenti si pensa che tutto sia riconducibile a un corto circuito. A prendere fuoco sono state prima le stanze del primo piano dell’appartamento. La madre della bimba deceduta ha dato subito l’allarme raccontando ai soccorritori che la bambina era rimasta all’interno dell’abitazione. Quando è divampato l’incendio, la bimba stava infatti dormendo al primo piano, mentre i genitori si trovavano al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dramma nell’agrigentino, dove un’abitazione è stata avvolta dallee una bimba di dueè morta. L’incendio si è sviluppato in un’abitazione di via San Giuseppe, a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia e i poliziotti del Commissariato, che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Dalle prime ipotesi degli inquirenti si pensa che tutto sia riconducibile a un corto circuito. A prendere fuoco sono state prima le stanze del primo piano dell’appartamento. La madre della bimba deceduta ha dato subito l’allarme raccontando ai soccorritori che la bambina era rimasta all’interno dell’abitazione. Quando è divampato l’incendio, la bimba stava infatti dormendo al primo piano, mentre i genitori si trovavano al ...

