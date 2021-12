Emily (in Paris) si riconferma regina di stile anche nella seconda stagione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La seconda stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix da meno di ventiquattr’ore ma tanto è bastato per poter affermare con sicurezza che la nostra Cooper preferita si è riconfermata trés chic tanto quanto ci aspettavamo. La spumeggiante protagonista della commedia di successo di Netflix, interpretata da Lily Collins, è tornata a stupirci con le sue giacche al neon, i guanti colorati, i cappelli a scacchi e gli occhiali da sole oversize. Vi raccomandiamo... And Just Like That..., gli outfit di Carrie esprimono (anche) i suoi sentimenti E dalle prime puntate della seconda stagione già appare chiaro che questo stile è stato riconfermato ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladiinè disponibile su Netflix da meno di ventiquattr’ore ma tanto è bastato per poter affermare con sicurezza che la nostra Cooper preferita si èta trés chic tanto quanto ci aspettavamo. La spumeggiante protagonista della commedia di successo di Netflix, interpretata da Lily Collins, è tornata a stupirci con le sue giacche al neon, i guanti colorati, i cappelli a scacchi e gli occhiali da sole oversize. Vi raccomandiamo... And Just Like That..., gli outfit di Carrie esprimono () i suoi sentimenti E dalle prime puntate dellagià appare chiaro che questoè statoto ...

Advertising

NetflixIT : La seconda stagione di Emily in Paris è ora disponibile e la risposta a questa domanda è, ancora una volta, probabi… - warsverine : Finalmente Emily in Paris adoro - shiintsuki : è uscita la seconda stagione di emily in paris che bello - Ingestibile_ : Viste prime due di Emily in Paris della seconda stagione e: Emily era così scema pure nella prima? La detesto - AlicePenzavalli : Emily in Paris 2 è una serie leggera di per sé, che non ha l’ardire di vendersi per quel che non è. Da notare l’ina… -