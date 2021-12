Campioni della Polizia di Stato incontrano i bimbi di oncologia al Gemelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Campioni della Polizia di Stato e Fondazione Lene Thun accanto ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli di Roma. Polizia di Stato e Fondazione Lene Thun accanto ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli di Roma. Qui i piccoli degenti hanno conosciuto tre grandi Campioni della Polizia di Stato: Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021)die Fondazione Lene Thun accanto ai bambini ricoverati nel reparto dipediatrica dell’Ospedaledi Roma.die Fondazione Lene Thun accanto ai bambini ricoverati nel reparto dipediatrica dell’Ospedaledi Roma. Qui i piccoli degenti hanno conosciuto tre grandidi

Advertising

Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - StefanoScacca : Rino. Ecco come titola il quotidiano: 'In 45 mila per l'Inter, ma il Toro ci crede. Grande pubblico per festeggiare… - parens12 : @BobOfMeddle @forza_lotta @MarcoBellinazzo così come è assolutamente lecito e normale che giocatori della primavera… - EmanuelePisto : @dario_caserini @gianz91 @Maldi___ 'Grazie a Berlusconi'. Tralasciando che la prima Coppa campioni italiana e il pr… - Campioni_cn : Calcio Serie D: i risultati della 18^giornata, importante vittoria per il Fossano -