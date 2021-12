Barbaro e Bellucci (FdI) contro l’Iva agli enti del Terzo Settore: “Nella manovra una stangata al non profit” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non smetteremo di batterci contro l’applicazione IVA agli enti del Terzo Settore per difendere il comparto del non profit. Un mondo, quello del volontariato, che ha mostrato ancora una volta la sua importanza nel corso dell’emergenza pandemica. Quanto accaduto ieri in Commissione Bilancio del Senato, con l’approvazione di un emendamento a firma PD che differisce di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il Terzo Settore, rimanda e non risolve un grave attacco al mondo dell’associazionismo oltre ad aggravare la situazione del comparto poiché tante associazioni, che dovevano capire se modificare il proprio statuto, con questa spada di Damocle, non vorranno più adeguarsi al Codice del Terzo Settore”, così la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non smetteremo di battercil’applicazione IVAdelper difendere il comparto del non. Un mondo, quello del volontariato, che ha mostrato ancora una volta la sua importanza nel corso dell’emergenza pandemica. Quanto accaduto ieri in Commissione Bilancio del Senato, con l’approvazione di un emendamento a firma PD che differisce di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il, rimanda e non risolve un grave attacco al mondo dell’associazionismo oltre ad aggravare la situazione del comparto poiché tante associazioni, che dovevano capire se modificare il proprio statuto, con questa spada di Damocle, non vorranno più adeguarsi al Codice del”, così la ...

