Variante Omicron dominante in Usa | rappresenta il 70% dei casi

(Di martedì 21 dicembre 2021)è lapiù comune nei nuovidi Covid-19 registrati negli Stati Uniti. Lo ha riferito il Centers for Disease Control and Prevention. La, estremamente trasmissibile,ora circa il 70% di tutti i nuovi contagi rilevati negli Usa. Una settimana fa il dato era del 13%. Secondo quanto registrato nei primisarebbe meno pericolosa delle altre varianti finora registrate, ma gli scienziati attendono ulteriori ricerche per una valutazione definitiva. E’ intanto attesto per oggi il discorso del presidente americano Joe Biden in cui presenterà “nuove misure” per combattere l’aumento dei contagi. Non sono previste tuttavia nuove chiusure e lockdown. “Non sarà un discorso per chiudere il Paese – ha detto nel briefing la ...

Leggi ancheUsa, nuove misure ma niente lockdown E' intanto attesto per oggi il discorso del presidente americano Joe Biden in cui presenterà "nuove misure" per combattere l'aumento ...Ladilaga negli Usa e in una settimana diventa la più diffusa, mediamente i tre quarti dei contagi di tutto il Paese. L'ultimo rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (...Con la variante Omicron del Covid che incalza per Capodanno la Germania valuta un tetto massimo di 10 persone, la decisione potrebbe scaturire dal summit previsto per oggi, 21 dicembre, fra il ...Variante Omicron, feste in arrivo e misure della Cabina di regia: ecco cosa dicono intanto gli esperti sull’ipotesi dell’obbligo vaccinale per gli over 40 ...