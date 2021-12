Green Pass a 6 mesi e tamponi ai vaccinati nei luoghi a rischio: ecco la stretta per fermare Omicron (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pandemia accelera: più di 30 mila contagi in un giorno, record da oltre un anno. Speranza in pressing per i test anche a chi ha avuto il vaccino Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pandemia accelera: più di 30 mila contagi in un giorno, record da oltre un anno. Speranza in pressing per i test anche a chi ha avuto il vaccino

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - borghi_claudio : Me la ricordo questa delle residenze universitarie che chiedevano il green pass per gli studenti. Pronti. - Csigalotti : @borghi_claudio @floc82 @LoredanaMaggi_ Comunque questa tabella, che penso lei conosca, spiega bene che anche il va… - CBorgonetti : RT @anna_volante: All'hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, grazie alle telecamere, scoperta una gravissima truffa: dietro c… -