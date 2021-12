Allegri pensa già al Napoli: “Abbiamo un obiettivo preciso” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, durante un’intervista rilasciata a DAZN nel post partita di Juventus–Cagliari, sfida vinta dai bianconeri per 2-0, ha parlato della situazione della sua Juventus in chiave classifica, riflettendo anche sugli scontri diretti che vedranno protagonista la squadra di Torino a gennaio. Uno di questi sarà contro il Napoli, durante la prima partita del 2022, e Allegri sta già pensando a quella sfida. Queste le parole dell’allenatore livornese: “Dopo le prime 3 partite, Abbiamo fatto gli stessi punti di Napoli e Milan, solo meno dell’Inter. Sarei contento ad arrivare a fine febbraio con questo distacco per poi lottare per i primi 4 posti. Abbiamo tutti gli scontri diretti a gennaio, dopodiché siamo tranquilli e poi se lo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, durante un’intervista rilasciata a DAZN nel post partita di Juventus–Cagliari, sfida vinta dai bianconeri per 2-0, ha parlato della situazione della sua Juventus in chiave classifica, riflettendo anche sugli scontri diretti che vedranno protagonista la squadra di Torino a gennaio. Uno di questi sarà contro il, durante la prima partita del 2022, esta giàndo a quella sfida. Queste le parole dell’allenatore livornese: “Dopo le prime 3 partite,fatto gli stessi punti die Milan, solo meno dell’Inter. Sarei contento ad arrivare a fine febbraio con questo distacco per poi lottare per i primi 4 posti.tutti gli scontri diretti a gennaio, dopodiché siamo tranquilli e poi se lo ...

