Capodanno già rovinato | ipotesi tampone per tutti i locali al coperto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Non solo obbligo vaccinale e validità del green pass ulteriormente ridotta, il governo studia la stretta per: obbligo diperal. Come è noto, Draghi ha convocato una cabina di regia per il 23 dicembre. E già si vocifera di nuove restrizioni in arrivo, come conferma il sottosegretario alla Salute Costa. Mentre il ministro Speranza si straccia le vesti per la variante Omicron. “Ci ricorda come questa sfida contro il Covid si possa vincere solo con un grande lavoro di condivisione internazionale”, dice. L’impressione è che in generale il governo intenda imprimere un giro di vite natalizio in stile 2020, come se nulla fosse cambiato.peri ...