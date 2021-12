Quirinale, Meloni “Non so ancora se voterei Draghi, elezioni necessarie” (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mario Draghi “è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale”. Lo dice Giorgia Meloni in una intervista alla Stampa, aggiungendo che quando Sergio Mattarella lascerà il Quirinale, la legislatura dovrà concludersi. Il mandato di un governo di unità nazionale affidato a Mario Draghi è – secondo la leader di Fratelli d’Italia – strettamente legato alla figura dell’attuale capo dello Stato. “Poi sia chiaro, per me le elezioni non sarebbero necessarie solo nel caso che Draghi andasse al Quirinale, ma in ogni caso, perchè credo che il mandato del premier sia strettamente legato alla figura di Mattarella – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mario“è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al”. Lo dice Giorgiain una intervista alla Stampa, aggiungendo che quando Sergio Mattarella lascerà il, la legislatura dovrà concludersi. Il mandato di un governo di unità nazionale affidato a Marioè – secondo la leader di Fratelli d’Italia – strettamente legato alla figura dell’attuale capo dello Stato. “Poi sia chiaro, per me lenon sarebberosolo nel caso cheandasse al, ma in ogni caso, perchè credo che il mandato del premier sia strettamente legato alla figura di Mattarella – ...

Advertising

NicolaPorro : #Quirinale ci risiamo: a sinistra rinfacciano alla destra di essere “impresentabile”... ?? - ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - IlModeratoreWeb : Quirinale, Meloni “Non so ancora se voterei Draghi, elezioni necessarie” - - Italpress : Quirinale, Meloni “Non so ancora se voterei Draghi, elezioni necessarie” -