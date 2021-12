Migranti | legali | ' sentenza contraddittoria | restituiremo a Lucano dignità e giustizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Contrasteremo nel merito i singoli capi d'imputazione e le argomentazioni dell'accusa e del tribunale, a partire da quelle sui reati più gravi: associazione a delinquere e peculato". Lo affermano Giuliano Pisapia e Andrea Daqua,di Mimmo, commentando le motivazioni delladi condanna dell'ex sindaco di Riace contro le quale presenteranno ricorso in appello. "Si possono condividere o meno le scelte sull'accoglienza e l'integrazione deima non hanno certo portato ad una associazione a delinquere che avrebbe peraltro agito per aiutare chi scappava dalla guerra, dalla violenza e dalla fame. Lapoi scambia per peculato le attività di valorizzazione del territorio operate dae previste dal manuale Spar", proseguono ...