La quarta ondata non ferma i no - green pass: poche mascherine e il solito slogan (Di sabato 18 dicembre 2021) Idioti che non si arrendano nemmeno ora che la variante Omicron rende ancora più stringenti le necessità della vaccinazione. E' partito da piazza Castello il corteo contro il green pass promosso ... Leggi su globalist (Di sabato 18 dicembre 2021) Idioti che non si arrendano nemmeno ora che la variante Omicron rende ancora più stringenti le necessità della vaccinazione. E' partito da piazza Castello il corteo contro ilpromosso ...

Advertising

M5S_Baroni : Quel raccomandato politico di #Sileri che ha fatto carriera grazie alla #Taverna e al monte di bugie #M5S, ci spieg… - GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - fattoquotidiano : LA QUARTA ONDATA Ospedali in crisi, Veneto e Liguria rischiano il rosso a inizio gennaio [di Alessandro Mantovani] - DorboMarimba : RT @LVDA_Acid: Sileri: “Resistere per 4 settimane, in arrivo l’effetto immunità. La Stampa - 11 Marzo 2021 Sileri: “Quarta ondata non è co… - kmxloc : @rtl1025 ???????? sti cavoli la quarta ondata è volata e siamo già alla 5!!!! ???????? senza ritegno! -