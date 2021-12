Il Natale in zona gialla per 12 milioni e gli altri 15 a Capodanno: in arrivo test ai vaccinati e mascherine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza porteranno altre regioni in zona gialla. La Liguria e la provincia autonoma di Trento sono sicure del passaggio, così come il Veneto mentre per le Marche il passaggio potrebbe essere rinviato a lunedì 27 dicembre considerate le modalità di calcolo ministeriali. Con Friuli-Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano saranno quindi dodici milioni gli italiani che passeranno un Natale in lockdown, per quanto soft. Ci sono poi altre regioni in bilico. Come la Lombardia, che grazie all’aumento dei posti letto è riuscita a rimanere in zona bianca questa settimana. E l’Emilia-Romagna, che ieri ha superato il limite delle terapie intensive. Italia: un italiano su cinque in lockdown ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza porteranno altre regioni in. La Liguria e la provincia autonoma di Trento sono sicure del passaggio, così come il Veneto mentre per le Marche il passaggio potrebbe essere rinviato a lunedì 27 dicembre considerate le modalità di calcolo ministeriali. Con Friuli-Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano saranno quindi dodicigli italiani che passeranno unin lockdown, per quanto soft. Ci sono poi altre regioni in bilico. Come la Lombardia, che grazie all’aumento dei posti letto è riuscita a rimanere inbianca questa settimana. E l’Emilia-Romagna, che ieri ha superato il limite delle terapie intensive. Italia: un italiano su cinque in lockdown ...

