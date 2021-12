85 anni per Papa Francesco, gli auguri di Zingaretti (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – “Buon compleanno Papa Francesco. Il suo messaggio e il suo operato improntato sul dialogo sono di conforto a tutti, soprattutto ai più deboli”. Con questo messaggio, pubblicato sui social, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti (foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico, ha voluto fare i propri auguri a Papa Francesco, che oggi festeggia l’importante traguardo degli 85 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – “Buon compleanno. Il suo messaggio e il suo operato improntato sul dialogo sono di conforto a tutti, soprattutto ai più deboli”. Con questo messaggio, pubblicato sui social, il presidente della Regione Lazio Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico, ha voluto fare i propri, che oggi festeggia l’importante traguardo degli 85. L'articolo L'Opinionista.

