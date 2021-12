Tampone ai turisti, l’ambasciatore umilia Speranza: “Nessun Paese lo fa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È bastata una (assurda) firmettina di Di Maio e Speranza per mandare in fumo le vacanze natalizie di migliaia di persone. Si entra solo col Tampone, anche se vaccinati. Ne paga le conseguenze il settore del turismo, che secondo Federturismo vedrà moltiplicarsi il numero di disdette. Ma anche gli italiani che vivono all’estero e che sarebbero volentieri tornate nel BelPaese per passare le feste insieme alle famiglie di origine. Tutto da rifare, probabilmente. Sia per chi vive nei Paesi Ue, e che dovranno organizzarsi tra quarantene di 5 giorni (se non vaccinati) e test rapidi (se immunizzati). Ma anche per chi vive in altri Stati non comunitari. Tra questi ci sono 4mila connazionali a Singapore che dovranno rinunciare alle loro vacanze, e che devono essere particolarmente infuriati se l’ambasciatore italiano s’è preso ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È bastata una (assurda) firmettina di Di Maio eper mandare in fumo le vacanze natalizie di migliaia di persone. Si entra solo col, anche se vaccinati. Ne paga le conseguenze il settore del turismo, che secondo Federturismo vedrà moltiplicarsi il numero di disdette. Ma anche gli italiani che vivono all’estero e che sarebbero volentieri tornate nel Belper passare le feste insieme alle famiglie di origine. Tutto da rifare, probabilmente. Sia per chi vive nei Paesi Ue, e che dovranno organizzarsi tra quarantene di 5 giorni (se non vaccinati) e test rapidi (se immunizzati). Ma anche per chi vive in altri Stati non comunitari. Tra questi ci sono 4mila connazionali a Singapore che dovranno rinunciare alle loro vacanze, e che devono essere particolarmente infuriati seitaliano s’è preso ...

Advertising

cicheresta1 : RT @valy_s: #Covid19 #Draghi è SODDISFATTO della NORMALITÀ conquistata Cari turisti, Ecco la NORMALITÀ Senza tampone non entrate,senza #gre… - pasqualelau : RT @valy_s: #Covid19 #Draghi è SODDISFATTO della NORMALITÀ conquistata Cari turisti, Ecco la NORMALITÀ Senza tampone non entrate,senza #gre… - luc_sca : RT @valy_s: #Covid19 #Draghi è SODDISFATTO della NORMALITÀ conquistata Cari turisti, Ecco la NORMALITÀ Senza tampone non entrate,senza #gre… - chilisummer : RT @valy_s: #Covid19 #Draghi è SODDISFATTO della NORMALITÀ conquistata Cari turisti, Ecco la NORMALITÀ Senza tampone non entrate,senza #gre… - FedericoPostet : RT @valy_s: #Covid19 #Draghi è SODDISFATTO della NORMALITÀ conquistata Cari turisti, Ecco la NORMALITÀ Senza tampone non entrate,senza #gre… -