Circolare del Viminale, agli agenti No Vax via il tesserino, l’arma e le manette (Di martedì 14 dicembre 2021) Le nuove misure disposte dal ministero dell’Interno collegate all’obbligo vaccinale per gli agenti. Chi non le rispetta sarà anche multato fino a 1500 euro Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 dicembre 2021) Le nuove misure disposte dal ministero dell’Interno collegate all’obbligo vaccinale per gli. Chi non le rispetta sarà anche multato fino a 1500 euro

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - fattoquotidiano : Ritiro dell’arma e sospensione per gli agenti non vaccinati: mercoledì scatta l’obbligo per le forze dell’ordine, l… - LaStampa : Circolare del Viminale, agli agenti No Vax via il tesserino, l’arma e le manette - bizcommunityit : Circolare del Viminale, agli agenti No Vax via il tesserino, l’arma e le manette - taxibistront : RT @volga36111: Secondo Putin questa linea, una volta completata, sarà lunga 70 chilometri e potrà rivendicare il titolo di linea metropoli… -