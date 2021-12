Giuseppe culla Gesù mentre Maria si riposa | l' omaggio alla paternità nel presepe di Cesenatico

Advertising

Nutizieri : Cesenatico, il presepe ribalta i luoghi comuni: San Giuseppe culla Gesù, Maria riposa dopo il parto… - bisagnino : In un presepe Giuseppe culla Gesù e Maria riposa, nessuna provocazione: omaggio alla bigenitorialità - corrierebologna : Cesenatico, nel presepe San Giuseppe culla Gesù, Maria riposa dopo il parto - SecolodItalia1 : Nel presepe Giuseppe culla Gesù e Maria riposa, nessuna provocazione: omaggio alla bigenitorialità… - socialmiliac : Nel presepe un omaggio alla paternità: Giuseppe culla Gesù e Maria si riposa -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe culla

Nella classica grotta (realizzata in un porticato), il bue e l'asinello scaldano la Madonna che si riposa dopo il parto mentre, in piedi,il piccolo Gesù appena nato. L'idea di questo ..."Forse non tutti lo sanno - spiega ancora Moschini - ma si avvia alla fine l'anno che la Chiesa ha dedicato a San". La scena allestita a Cesenatico è dunque da interpretare in questa ...I puristi del presepe hanno storto il naso vedendo la rappresentazioinde della Sacra Famiglia realizzata a Villalta, frazione di Cesenatico, in provincia di ...Il presepe nei giardini pubblici ribalta i «ruoli» canonici della Natività. Gli allestitori: «Nessuna provocazione ma un omaggio a San Giuseppe nell’anno dedicato a lui» ...