Biathlon, per l'Italia il piatto piange: 0 podi in 16 gare. Affanno Wierer, enigma Vittozzi. Gli uomini si difendono (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche il terzo weekend della Coppa del Mondo di Biathlon è andato in archivio. Il massimo circuito ha abbandonato Östersund, dove ha gareggiato nei primi due fine settimana dell'inverno, trasferendosi a Hochfilzen. È quindi completamente cambiato il contesto, in quanto si è passati dalla Scandinavia alle Alpi, aggiungendo ulteriori competizioni rispetto a quelle disputatesi in Svezia. Andiamo dunque a tracciare un bilancio del weekend azzurro. In campo femminile Dorothea Wierer sta vivendo l'inizio di stagione più difficile da nove anni a questa parte. Bisogna infatti tornare al 2012-13 per trovare una sua partenza senza alcun piazzamento nella top-ten dopo cinque gare. Cosa manca rispetto al passato? Sostanzialmente tutto. La trentunenne altoatesina non ha un passo sugli sci all'altezza delle migliori e gli ...

