Max Verstappen, chi è il pilota della Red Bull? (Di domenica 12 dicembre 2021) Ripercorriamo le tappe più importanti della carriera di Max Verstappen, in corsa quest'oggi nel GP di Abu Dhabi per la vittoria del titolo mondiale con Lewis Hamilton. Il pilota olandese cerca il suo primo successo iridato e mai come quest'anno si è avvicinato a conquistarlo. Il suo percorso in Formula 1 è stato nel segno della velocità: talento precoce e immediatamente protagonista nel panorama di questo sport. Max Verstappen, talento precoce Nato ad Hasselt nel 1997, Max Verstappen ha nel sangue il gene di pilota: il padre Jos ha corso in Formula 1 e la madre guidava nei kart. Esordisce a soli 17 anni in Formula 1 con Toro Rosso, diventando nel 2015 il più giovane pilota di sempre a esordire in Formula 1 durante il Gran Premio d'Australia e il ...

