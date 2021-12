De Luca e Zoccola Una vicinanza distante

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 11 dicembre 2021) di Salvatore Memoli L’arma della distrazione é ben conosciuta dai politici che hanno tutto l’interesse di confondere le acque e di far passare quello che succede al Comune di Salerno come qualcosa di cui é meglio non parlare. L’indagine della Procura di Salerno sulla vicenda cooperative non é stata un capriccio di nessun magistrato. L’indagine parte da esposti di un consigliere comunale che apre un fronte, una deriva giudiziaria che necessariamente porta a verificare tutte le procedure amministrative di affidamento di appalti e le posizioni di amministratori comunali, coinvolti nella gestione di servizi che costano non poco al Comune di Salerno. Il riferimento delle cooperative più in vista é Fiorenzo. La sua sovraesposizione é più mediatica che effettiva. Non ha nessun ruolo nelle cooperative che lavorano per il Comune di Salerno, semmai presiede un Consorzio ...