Quel tripudio di elefanti a Cartagine (Di sabato 11 dicembre 2021) Furore! Passione! elefanti! È con uno strepito che sembra venire da lontano e strizzare l’occhio alla cultura popolare che il Museo delle civiltà dell’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia (Mucem) celebra il bicentenario della nascita di Gustave Flaubert, venuto alla luce il 12 dicembre del 1821 a Rouen. I pachidermi nulla c’entrano con la Normandia e con Quell’orizzonte scalfito dalle guglie della cattedrale di Nôtre-Dame che Monet ha impregnato, nelle sue tele, di melanconica dolcezza. HANNO A CHE FARE, piuttosto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 dicembre 2021) Furore! Passione!! È con uno strepito che sembra venire da lontano e strizzare l’occhio alla cultura popolare che il Museo delle civiltà dell’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia (Mucem) celebra il bicentenario della nascita di Gustave Flaubert, venuto alla luce il 12 dicembre del 1821 a Rouen. I pachidermi nulla c’entrano con la Normandia e conl’orizzonte scalfito dalle guglie della cattedrale di Nôtre-Dame che Monet ha impregnato, nelle sue tele, di melanconica dolcezza. HANNO A CHE FARE, piuttosto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Vanessa_____86 : @Gl3nda_92 Il bello è che sono anche convinte di sapere,di aver visto e spiato in quel di Basiglio (ho letto robe a… - armandanox : @_yaoxi_ @facciaDcastagna È super mimetizzata in quel tripudio di giallo, non capivo! (?•´?•`?) - Lady_stratta : Tristissima perché stanno finendo le riprese di @DocNelleTueMani 2, che implica la fine delle stories quotidiane di… -