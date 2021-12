Ecco il primo governo Brunetta. Prima riforma, tassare il celibato (Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia è ufficiale, è uscita adesso. Non si era mai sentita una notizia così bella: Mario Draghi sarà il nuovo presidente della Repubblica. I partiti hanno trovato il seguente accordo: Mariolone (con rispetto parlando) al Colle, Renato Brunetta a Palazzo Chigi. L’esponente di Forza Italia sarà riconfermato anche dopo le politiche 2023. Vediamo insieme i provvedimenti che il primo governo Brunetta prenderà (senza essere convinto, ma per me fa bene). riforma totale della Pubblica Amministrazione: questa colpirà più di tutto i dipendenti statali. Saranno delle leggi così rivoluzionarie che all’estero faranno urlare allo scandalo. Ma neanche. Per esempio, il cancelliere Olaf Scholz arriverà di notte a Venezia per incontrare Brunetta. Al nostro capo di governo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia è ufficiale, è uscita adesso. Non si era mai sentita una notizia così bella: Mario Draghi sarà il nuovo presidente della Repubblica. I partiti hanno trovato il seguente accordo: Mariolone (con rispetto parlando) al Colle, Renatoa Palazzo Chigi. L’esponente di Forza Italia sarà riconfermato anche dopo le politiche 2023. Vediamo insieme i provvedimenti che ilprenderà (senza essere convinto, ma per me fa bene).totale della Pubblica Amministrazione: questa colpirà più di tutto i dipendenti statali. Saranno delle leggi così rivoluzionarie che all’estero faranno urlare allo scandalo. Ma neanche. Per esempio, il cancelliere Olaf Scholz arriverà di notte a Venezia per incontrare. Al nostro capo di...

