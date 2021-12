Babbo Natale rapina una farmacia a Roma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un rapinatore vestito da Babbo Natale è entrato ieri poco prima delle 19 in una farmacia in via Luigi Bodio, nel quartiere Fleming di Roma, è con una pistola in pugno si è fatto consegnare parte dell’incasso. Poi è fuggito per le vie limitrofe. Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Trionfale. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Untore vestito daè entrato ieri poco prima delle 19 in unain via Luigi Bodio, nel quartiere Fleming di, è con una pistola in pugno si è fatto consegnare parte dell’incasso. Poi è fuggito per le vie limitrofe. Sul posto i carabinieri della compagniaTrionfale. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

