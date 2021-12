Volley, Mondiale per Club 2021: Lube schiacciasassi all’esordio, battuto San Juan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto facile per Cucine Lube Civitanova nell’esordio del Mondiale per Club 2021 di Volley maschile in corso a Betim, in Brasile. Gli uomini di coach Blengini si sbarazzano degli argentini di UPCN San Juan con il risultato di 3-0 (25-19, 25-13, 25-21). Una partita che si mette sui giusti binari fin dalle prime battute, con i cucinieri che sfoderano le loro armi migliori con un muro consistente fin da subito. I sudamericani sono però tenaci e riescono comunque a sopperire alla superiorità degli avversari ritrovando la parità (10-10). Ma la Lube riesce a ricostruire immediatamente un vantaggio che permette di condurre agilmente alla vittoria del set. La partita è nettamente indirizzata, e, vinta la prima resistenza di San Juan, Civitanova si aggiudica i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto facile per CucineCivitanova nell’esordio delperdimaschile in corso a Betim, in Brasile. Gli uomini di coach Blengini si sbarazzano degli argentini di UPCN Sancon il risultato di 3-0 (25-19, 25-13, 25-21). Una partita che si mette sui giusti binari fin dalle prime battute, con i cucinieri che sfoderano le loro armi migliori con un muro consistente fin da subito. I sudamericani sono però tenaci e riescono comunque a sopperire alla superiorità degli avversari ritrovando la parità (10-10). Ma lariesce a ricostruire immediatamente un vantaggio che permette di condurre agilmente alla vittoria del set. La partita è nettamente indirizzata, e, vinta la prima resistenza di San, Civitanova si aggiudica i ...

