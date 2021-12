Patrick Zaki ufficialmente scarcerato | le sue prime parole | “Sto bene”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A quanto riporta il Corriere della Sera,è stato, infatti, ha lasciato il carcere in cui era rinchiuso in Egitto da ben 22 mesi.è stato: ad attenderlo i suoi familiari Il ragazzo all’uscita dal carcere è stato accolto da mamma, fidanzata e sorella che aspettavanosotto la pioggia. A quanto riporta il Corriere, lediin italiano sono state: “Sto, sto”. E subito dopo “Forza Bologna”.era molto provato ma le sue condizioni di salute sembrano buone. Del suo rilascio si era già parlato ieri, ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - Marxili : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - stedn3 : RT @ilpost: Patrick Zaki è stato scarcerato -

Ai familiari solo una comunicazione informale che diceva: le procedure per il rilascio sono lunghe e complesse, ci vorrà ...La vicenda dello studente egiziano.è libero. E' stato scarcerato da un commissariato di Mansura. Una Ong egiziana aveva annunciato in mattinata che il giovane studente era stato portato alla stazione di polizia di Mansura "...Patrick Zaki è stato scarcerato dopo 22 mesi di prigionia in Egitto. Dopo 22 mesi di prigionia #PatrickZaki è stato scarcerato. pic.twitter.com/uRuKItoAFP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December ...A quanto riporta il Corriere, le prime parole di Zaki in italiano sono state: “Sto bene, sto bene”. E subito dopo “Forza Bologna”. Patrick era molto provato ma le sue condizioni di salute sembrano ...