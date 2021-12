Amici: il processo è finito dopo ben 16 anni, ecco cosa è successo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La conduttrice televisiva tira finalmente un sospiro di sollievo: una delle sue trasmissioni di punta è stata assolta da pesanti accuse maria de filippi a processoPochi sanno che nel lontano 2004 una delle trasmissioni più amate su Canale 5 e condotte da Maria De Filippi è finita nel mirino. Nel dettaglio, parliamo di Amici e di cosa è successo con uno sceneggiatore Roberto Qualiano. Quest’ultimo, infatti, si è rivolto al Tribunale per accusare la presentatrice di aver plagiato un suo programma intitolato Scuola di spettacolo. Al tribunale, all’epoca, Qualiano chiese sia Maria de Filippi, che alla casa produttrice la Fascino PGT un risarcimento dei danni per avergli copiato l’idea. Il problema è che la vicenda, alla fine, non si è per lui conclusa nel migliore dei modi. Andiamo a ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La conduttrice televisiva tira finalmente un sospiro di sollievo: una delle sue trasmissioni di punta è stata assolta da pesanti accuse maria de filippi aPochi sanno che nel lontano 2004 una delle trasmissioni più amate su Canale 5 e condotte da Maria De Filippi è finita nel mirino. Nel dettaglio, parliamo die dicon uno sceneggiatore Roberto Qualiano. Quest’ultimo, infatti, si è rivolto al Tribunale per accusare la presentatrice di aver plagiato un suo programma intitolato Scuola di spettacolo. Al tribunale, all’epoca, Qualiano chiese sia Maria de Filippi, che alla casa produttrice la Fascino PGT un risarcimento dei dper avergli copiato l’idea. Il problema è che la vicenda, alla fine, non si è per lui conclusa nel migliore dei modi. Andiamo a ...

