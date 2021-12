Probabili formazioni Juventus-Malmo: Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Malmo, match della sesta e ultima giornata del gruppo H di Champions League. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo in compagnia a partire dal primo minuto. Juventus – Morata e Kean in attacco; Bernardeschi e Kulusevski sulle corsie laterali. Locatelli e Arthur i favoriti in mezzo al campo. Possibile chance per Perin in porta, mentre in difesa Luca Pellegrini cerca posto. Le Probabili formazioni Juventus (4-3-3): Szczesny; De Winter, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Arthur, Locatelli; Bernardeschi, Kean, Kulusevski Ballottaggi: ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, match della sesta e ultima giornata del gruppo H di. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo in compagnia a partire dal primo minuto.– Morata e Kean in attacco; Bernardeschi e Kulusevski sulle corsie laterali. Locatelli e Arthur i favoriti in mezzo al campo. Possibile chance per Perin in porta, mentre in difesa Luca Pellegrini cerca posto. Le(4-3-3): Szczesny; De Winter, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Arthur, Locatelli; Bernardeschi, Kean, Kulusevski Ballottaggi: ...

Advertising

Fantacalcio : Champions League, Real Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV - Fantacalcio : Champions League, Milan-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in TV - zazoomblog : Milan-Liverpool oggi Champions League: orario tv programma in chiaro probabili formazioni - #Milan-Liverpool… - infoitsport : Inter-Real Madrid oggi, Champions League: orario, tv, programma in chiaro, probabili formazioni - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter - #ultimissime #sulle #probabili… -