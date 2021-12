Papa Francesco a Lesbo tra i migranti: “Triste che l’Europa proponga i muri come soluzione. Affrontare le cause profonde, non le persone” (Di domenica 5 dicembre 2021) “In Europa c’e? chi persiste nel trattare il problema come un affare che non lo riguarda. Questo è tragico. E quante condizioni indegne dell’uomo. Quanti hotspot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni all’orizzonte”. Dall’isola di Lesbo, in Grecia, dove ha visitato un campo profughi, Papa Francesco è tornato a condannare il vecchio continente per le sue politiche sui migranti. Bergoglio, che durante la prima parte del suo viaggio svoltasi a Cipro ha denunciato i lager dei rifugiati, è tornato nell’isola ellenica, dove era stato nel 2016, proprio per incontrare i tanti profughi chi lì vivono in condizioni disumane. “Eppure – ha affermato il Papa a Lesbo – il rispetto delle persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “In Europa c’e? chi persiste nel trattare il problemaun affare che non lo riguarda. Questo è tragico. E quante condizioni indegne dell’uomo. Quanti hotspot dovee rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni all’orizzonte”. Dall’isola di, in Grecia, dove ha visitato un campo profughi,è tornato a condannare il vecchio continente per le sue politiche sui. Bergoglio, che durante la prima parte del suo viaggio svoltasi a Cipro ha denunciato i lager dei rifugiati, è tornato nell’isola ellenica, dove era stato nel 2016, proprio per incontrare i tanti profughi chi lì vivono in condizioni disumane. “Eppure – ha affermato il– il rispetto delle...

