13 morti e 57 feriti | le vittime dell’eruzione del vulcano Semeru

(Di domenica 5 dicembre 2021) È salito ad almeno 13il bilancio delledel, sull’isola indonesiana di Giava. Lo rende noto l’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi, mentre i soccorritori continuano a scavare tra i detriti. Dieci persone sono state estratte vive. Almeno 57 persone sono rimaste ferite nell’eruzione avvenuta ieri, tra cui 41 ustionati. Il villaggio di Lumajang è stato ricoperto da uno spesso strato dilava fredda e cenere, mentre gli abitanti di una decina di altri villaggi hanno dovuto passare la notte in rifugi e moschee. L’ultima grande eruzione delrisaliva a dicembre 2020. L’Indonesia si trova sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove l’incontro delle placche continentali provoca una forte attività sismica. Questo ...

AGI - L'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia ha causato almeno 13. A dirlo è il portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. 'Il bilancio delle vittime è ora di 13 persone. I soccorritori hanno trovato altri corpi', ha detto Abdul Muhari, ...Il bilancio provvisorio parla di almeno 13e una sessantina di, tra cui molti ustionati. Sabato 4 dicembre la cenere e la lava fredda hanno ricoperto interi villaggi e gli abitanti hanno dovuto passare la notte in rifugi e moschee.LUMAJANG - È salito ad almeno 13 morti il bilancio delle vittime dell'eruzione avvenuta ieri del vulcano Semeru, sull'isola indonesiana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione dell ...E' di almeno 13 morti il bilancio delle vittime dell'eruzione ieri del vulcano Semeru, sull'isola indonesiana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Il villaggio ...