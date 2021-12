Live Napoli-Atalanta 2-2: Demiral s'invola e segna il pari (Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, il Napoli sfida l'Atalanta quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, ilsfida l'quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e...

Advertising

fcin1908it : Napoli-Atalanta 2-3, diretta LIVE: vantaggio dei nerazzurri con Freuler - fcin1908it : Napoli-Atalanta 2-2, diretta LIVE: pareggio di Demiral - infoitsport : Live Napoli-Atalanta 0-1: Malinovskyi per il vantaggio Dea - infoitsport : LIVE - Napoli-Atalanta: 0-1, missile di Malinovskyi. Orobici in vantaggio - infoitsport : Napoli-Atalanta 0-1, il risultato in diretta LIVE -